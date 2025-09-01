Сегодня информационному агентству Modern.az исполняется 16 лет.

Как сообщает Report, портал Modern.az был создан 1 сентября 2009 года.

Портал, завоевавший популярность своими уникальными презентациями, особыми проектами, интервью и исследованиями, также занимается выпуском ежедневных новостей.

Объективный подход Modern.az к событиям, происходящим в Азербайджане и мире, его нейтральная позиция встречают одобрение читательской аудитории. Новости Modern.az читают не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Учредителем и генеральным директором информационного агентства является Эльшад Эйвазлы.

Информационное агентство Report поздравляет коллег, работающих в Modern.az, и желает им успехов в их деятельности!