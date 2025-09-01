    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Сегодня информационному агентству Modern.az исполняется 16 лет

    Сегодня информационному агентству Modern.az исполняется 16 лет

    Сегодня информационному агентству Modern.az исполняется 16 лет.

    Как сообщает Report, портал Modern.az был создан 1 сентября 2009 года.

    Портал, завоевавший популярность своими уникальными презентациями, особыми проектами, интервью и исследованиями, также занимается выпуском ежедневных новостей.

    Объективный подход Modern.az к событиям, происходящим в Азербайджане и мире, его нейтральная позиция встречают одобрение читательской аудитории. Новости Modern.az читают не только в Азербайджане, но и за рубежом.

    Учредителем и генеральным директором информационного агентства является Эльшад Эйвазлы.

    Информационное агентство Report поздравляет коллег, работающих в Modern.az, и желает им успехов в их деятельности!

    Modern.az 16 yaşını qeyd edir

