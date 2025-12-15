Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

    Экология
    • 15 декабря, 2025
    • 12:45
    Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

    В Баку и на Абшеронском полуострове 16 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах временами ожидается дождь.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет преобладать северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

    В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны ливни. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорных районах 10-13° мороза, днем 2-6° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.

    прогноз погоды Баку Абшерон Азербайджан дожди ветер
    Sabah Bakı və Abşerona arabir yağış, rayonlara isə qar yağacaq

    Последние новости

    13:07

    Армения в ближайшее время ждет новую партию зерновых транзитом через Азербайджан

    В регионе
    13:04

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились более чем на 44%

    ИКТ
    13:01

    Казахстан возобновил поставки нефти в Кыргызстан впервые с 2017 года

    В регионе
    13:01

    Профицит баланса транспортных услуг Азербайджана достиг $1,3 млрд за 9 месяцев

    Финансы
    13:01

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 838 га

    Внутренняя политика
    12:59

    Счетная палата утвердила заключение по бюджету ГНФАР на 2026 год

    Финансы
    12:57

    В Госагентстве допустили обсуждение отдельного предмета о религии в школах

    Наука и образование
    12:47

    ЕК ведет техническую работу по будущему присоединению Украины к ЕС

    Другие страны
    12:45

    Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

    Экология
    Лента новостей