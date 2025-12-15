ЕК ведет техническую работу по будущему присоединению Украины к ЕС

Членство Украины в Европейском союзе рассматривается как важный политический шаг, который обеспечит стране гарантии безопасности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила комиссара ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По ее словам, на прошлой неделе Европейская комиссия получила от государств-членов указания, которые позволяют продолжать работу в этом направлении на техническом уровне по кластерам 1, 2 и 6.

"Единственный способ обеспечить мир и процветание в Украине - продолжать процесс присоединения. И именно этим мы сейчас и занимаемся. Мы еще раз подведем итоги этого на совете [по иностранным делам]. Я очень рада, что процесс по членству Украины будет играть и уже играет роль в мирных переговорах", - сказала еврокомиссар.

Она согласилась, что конфликт России с Украиной начался не в 2022 году, а когда Украина решила пойти по европейскому пути, заключив глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле.

"Поэтому важно, чтобы ЕС участвовал в мирных переговорах, и членство Украины в ЕС было частью этого процесса", - отметила она.

Комиссар ЕС не стала комментировать спекуляции о возможном ускоренном процессе присоединения Украины, о чем в последнее время активно пишут СМИ.

Как отметила Кос, пока нет единогласного решения государств ЕС по началу переговоров с Киевом, работа на техническом уровне, и осуществление реформ будет содействовать ускорению процесса вступления, когда это решение будет.