    Сегодня День телевидения и радио Азербайджана

    Медиа
    • 06 ноября, 2025
    • 06:00
    Сегодня исполняется 69 лет азербайджанскому телевидению и 99 лет радио.

    Как сообщает Report, 6 ноября 1926 года было основано азербайджанское радио.

    После этого начался новый этап в истории медиа страны.

    6 ноября 1956 года в Баку впервые вышло в эфир азербайджанское телевидение. Это событие считается датой создания азербайджанского телевидения.

    На протяжении прошедших лет азербайджанское телерадио играло важную роль в пропаганде национально-духовных ценностей, формировании общественного мнения и информировании общества.

    В настоящее время сфера телевидения и радио в стране динамично развивается, расширяется применение цифрового вещания и новых медиа-технологий.

    Отметим, что 6 ноября отмечается как День телевидения и радио Азербайджана - профессиональный праздник работников телевидения и радио.

    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

