Сегодня День телевидения и радио Азербайджана

Сегодня исполняется 69 лет азербайджанскому телевидению и 99 лет радио.

Как сообщает Report, 6 ноября 1926 года было основано азербайджанское радио.

После этого начался новый этап в истории медиа страны.

6 ноября 1956 года в Баку впервые вышло в эфир азербайджанское телевидение. Это событие считается датой создания азербайджанского телевидения.

На протяжении прошедших лет азербайджанское телерадио играло важную роль в пропаганде национально-духовных ценностей, формировании общественного мнения и информировании общества.

В настоящее время сфера телевидения и радио в стране динамично развивается, расширяется применение цифрового вещания и новых медиа-технологий.

Отметим, что 6 ноября отмечается как День телевидения и радио Азербайджана - профессиональный праздник работников телевидения и радио.