В Азербайджане проводится работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для сайтов

"В продолжение реформ, проводимых Агентством по развитию СМИ в различных направлениях, ведется работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для субъектов онлайн-медиа".

"В продолжение реформ, проводимых Агентством по развитию СМИ в различных направлениях, ведется работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для субъектов онлайн-медиа".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь - руководитель Отдела коммуникаций Департамента коммуникаций и информационных технологий медиа Саида Шафиева.

"Совместно с партнерами, специализирующимися в этой области, сегодня создана национальная цифровая аналитическая платформа Азербайджана “Metrix.az". Аналитическая платформа “Metrix.az " посредством более чем 50 местных веб-сайтов, а также опросов включает в себя самые читаемые новости, тенденции дня", - добавила она.