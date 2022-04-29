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В Азербайджане проводится работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для сайтов

В Азербайджане проводится работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для сайтов "В продолжение реформ, проводимых Агентством по развитию СМИ в различных направлениях, ведется работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для субъектов онлайн-медиа".
Медиа
29 апреля 2022 г. 12:45
В Азербайджане проводится работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для сайтов

"В продолжение реформ, проводимых Агентством по развитию СМИ в различных направлениях, ведется работа по созданию дополнительных рекламных возможностей для субъектов онлайн-медиа".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь - руководитель Отдела коммуникаций Департамента коммуникаций и информационных технологий медиа Саида Шафиева.

"Совместно с партнерами, специализирующимися в этой области, сегодня создана национальная цифровая аналитическая платформа Азербайджана “Metrix.az". Аналитическая платформа “Metrix.az " посредством более чем 50 местных веб-сайтов, а также опросов включает в себя самые читаемые новости, тенденции дня", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке MEDİA-nın şöbə müdiri: "Saytlar üçün əlavə reklam fürsətinin yaradılması istiqamətində işlər görülür" 

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