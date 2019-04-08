Певца Руфата Ахундова запретили приглашать в эфир теле и радиоканалов

"На передаче "Hər səhər" ("Каждое утро") на телеканале Space певец Руфат Ахундов при исполнении песни неоднократно использовал нецензурные выражения. Это было зафиксировано на 09.52 и 09.53 минутах передачи".

Об этом Report сообщил руководитель Аппарата Национального совета телевидения и радио Асеф Гаджиев.

Он отметил, что представленные Руфатом Ахундовым в прессе кадры для оправдания были смонтированы им самим.

Представитель НСТР отметил, что виноват в этом, прежде всего, звукорежиссер эфира: "В это время режиссера не было на месте. Как только заканчивается прямой эфир, микрофон должен выключаться. Этого не сделали. Эфир остался без контроля, вот до этого и дошло. Вообще, когда гостя приглашают выступать в эфире, нужно быть внимательнее, делать правильный выбор, чтобы таких случаев в итоге не возникало. Когда мы пригласили руководство канала в Совет, они заявили, что не осведомлены о случившемся. Мы показали им кадры с этой передачи. Уже сегодня руководителям теле и радиоканалов будет сделано устное предупреждение, чтобы ограничить приглашение в эфир Руфата Ахундова. Последующим процессом займутся уже руководители теле и радиоканалов".

А.Гаджиев добавил, что дело направлено в Ясамальский районный суд, расследование будет проведено после просмотра кадров с нецензурными выражениями.

Напомним, что НСТР 5 апреля оштрафовал телеканал. Протокол о применении штрафа в размере 5-8 тыс. манатов в соответствии с Кодексом административных проступков был составлен при участии руководства канала.

Отметим, что прозвучавшие в эфире передачи "Hər səhər" телеканала Space нецензурные слова и выражения были обнаружены по время мониторинга НСТР.