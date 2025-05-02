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Ровшан Тагиев: Дорожная полиция продолжает борьбу с нелегальными такси

Ровшан Тагиев: Дорожная полиция продолжает борьбу с нелегальными такси Дорожная полиция предпринимает регулярные меры по пресечению нелегальных услуг такси, однако проблема сохраняется.
Медиа
2 мая 2025 г. 15:18
Ровшан Тагиев: Дорожная полиция продолжает борьбу с нелегальными такси

Дорожная полиция предпринимает регулярные меры по пресечению нелегальных услуг такси, однако проблема сохраняется.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности движения Главного управления дорожной полиции Ровшан Тагиев на панели в рамках Второго форума "Общественные процессы в медиапространстве", организованного Агентством по развитию медиа.

По его словам, несмотря на проводимые рейды, в разных районах по-прежнему фиксируются факты нелегальных пассажироперевозок.

"Очевидно, что сотрудники полиции не могут находиться в одной точке постоянно. Стоит только покинуть место, как водители возобновляют незаконные услуги. Мы продолжаем работу в этом направлении", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rövşən Tağıyev: Yol polisi qanunsuz taksi fəaliyyəti ilə mübarizə aparır

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