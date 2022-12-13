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Опекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами

Опекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами Отношение российских миротворцев, временно размещенных в некоторых районах Карабахского экономического района, к представителям СМИ Азербайджана вызывает возмущение.
Медиа
13 декабря 2022 г. 10:09
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами

Отношение российских миротворцев, временно размещенных в некоторых частях Карабахского экономического района, к представителям СМИ Азербайджана вызывает возмущение.

Из видеороликов, которыми делятся пользователи социальных сетей, видно, что "миротворец" повредил автомобиль информационного агентства Report прикладом автомата и грубо обращается с сотрудником. Вооруженные миротворцы, окружив автомобиль журналистов, ведут себя так, как будто имеют дело с преступниками.

Разумеется, машина Report - гражданская, не бронированная, а журналисты - лица гражданские, они не носят оружия. "Миротворцы"(во всяком случае, так они себя официально представляют) ведут себя как представители гуманитарных организаций в отношении армянских сепаратистов, но нарушают азербайджанские и международные законы в отношении представителей азербайджанских СМИ. Этим они показывают свое истинное лицо.

Независимо от миссии российских миротворцев не стоит от них ждать нормального отношения к обычным гражданам Азербайджана, на земле которого они находятся, судя по их поведению, их беспокоит только защита армянских сепаратистов

Но теперь в Шуше, на участке автодороги под временным контролем российских миротворцев уже около суток проходит акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО), требующих прекращения экологического террора в Карабахском экономическом регионе. А журналисты продолжают свою работу даже под дулами автоматов.

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Версия на английском языке ВидеоRussian 'peacekeepers' who take care of separatists attack media workers with machine guns
Версия на азербайджанском языке Separatçıya qayğı göstərən Rusiya “sülhməramlılar”ı media işçilərinin üzərinə avtomatla gəlir - VİDEO

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