Опекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами

Отношение российских миротворцев, временно размещенных в некоторых районах Карабахского экономического района, к представителям СМИ Азербайджана вызывает возмущение.

Отношение российских миротворцев, временно размещенных в некоторых частях Карабахского экономического района, к представителям СМИ Азербайджана вызывает возмущение.

Из видеороликов, которыми делятся пользователи социальных сетей, видно, что "миротворец" повредил автомобиль информационного агентства Report прикладом автомата и грубо обращается с сотрудником. Вооруженные миротворцы, окружив автомобиль журналистов, ведут себя так, как будто имеют дело с преступниками.

Разумеется, машина Report - гражданская, не бронированная, а журналисты - лица гражданские, они не носят оружия. "Миротворцы"(во всяком случае, так они себя официально представляют) ведут себя как представители гуманитарных организаций в отношении армянских сепаратистов, но нарушают азербайджанские и международные законы в отношении представителей азербайджанских СМИ. Этим они показывают свое истинное лицо.

Независимо от миссии российских миротворцев не стоит от них ждать нормального отношения к обычным гражданам Азербайджана, на земле которого они находятся, судя по их поведению, их беспокоит только защита армянских сепаратистов

Но теперь в Шуше, на участке автодороги под временным контролем российских миротворцев уже около суток проходит акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО), требующих прекращения экологического террора в Карабахском экономическом регионе. А журналисты продолжают свою работу даже под дулами автоматов.