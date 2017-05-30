Report провел заседание по определению кандидатов на распределение квартир в здании журналистов

© Report.az

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report провело заседание по определению кандидатов при распределении квартир в здании журналистов, построенном по распоряжению президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2013 года "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников азербайджанской прессы".

За заседанием пронаблюдали два члена Комиссии, созданной для уточнения "Правил и условий по выдаче квартир сотрудникам средств массовой информации", и осуществления справедливого и прозрачного приема документов на основе данных правил и условий – заместитель председателя Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, член правления Совета прессы Вугар Рагимзаде и член Наблюдательного совета Фонда и член правления Совета прессы Мушфиг Алескерли.

Председательствующий на заседании главный редактор Report Мурад Алиев объявил имена сотрудников информационного агентства, подходящих под правила и условия выдачи квартир. Было уточнено мнение сотрудников, присутствующих на заседании. После было проведено голосование. В результате голосования было принято решение передать имена 4 сотрудников информационного агентства Report в соответствующую Комиссию для участия в разделе квартир здания, построенного на основе распоряжения президента Азербайджанской Республики от 22 июля 2013 года "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников азербайджанской прессы".

В своем выступлении М.Алиев рассказал о заботе, оказываемой государством прессе, и поблагодарил президента Ильхама Алиева за эту заботу.

Выступивший заместитель председателя Наблюдательного совета Фонда господдержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, член правления Совета прессы Вугар Рагимзаде отметил заботу главы государства в Азербайджане о журналистах. Он отметил, что представление квартир в преддверии Дня национальной прессы в этом году является продолжением этой заботы.

Член Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики и член правления Совета прессы Мушфиг Алескерли в своем выступлении напомнил, что практики выдачи квартир журналистам в мире не имеется, поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за это.