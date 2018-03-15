Real TV начал вещание

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Сегодня начал вещание Real TV.

Как сообщает Report, со спутника Azerspace телеканал Real будет вещать на частоте 11135, поляризация горизонтальная, 27500.

Напомним, что согласно решению, принятому на заседании Национального совета телерадиовещания 5 марта, ООО "Аналитическо-информационный центр Real" выдали бессрочную лицензию для спутникового вещания как специализированного новостного канала.

Новостной канал ООО называется Real TV.

Директором ООО является известный тележурналист Миршахин Агаев.