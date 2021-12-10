Разъяснены правила распространения информации из зарубежных источников

В Азербайджане определены требования к распространению информации, полученной из иностранных источников.

В Азербайджане определены требования к распространению информации, полученной из иностранных источников.

Как сообщает Report, они отражены в новом законопроекте "О медиа".

В проекте отмечается, что граждане и юридические лица Азербайджана имеют право получать напрямую информацию из иностранных источников, в том числе субъектов зарубежных СМИ.

В случаях предусмотренных международными договорами, стороной которых является Азербайджан, допускается вещание иностранных теле- и радиопрограмм с использованием радиочастот, предназначенных для наземного вещания в Азербайджане.

В случаях предусмотренных международными договорами, стороной которых является Азербайджан, допускается распространение продукций иностранных печатных СМИ, постоянные места редакций которых находятся вне территории Азербайджана.

Если в этих договорах не предусмотрен порядок распространения продукции зарубежных печатных медиа, то эти вопросы регулируются органом (структурой), определенной соответствующим органом исполнительной власти.