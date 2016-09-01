Радиостанция Auto FM прекратила вещание - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане прекратила вещание радиоcтанция Auto FM (частота 107.7 FM).

В Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) подтвердили Report данную информацию.

Пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Нурида Аллахъярова прокомментировала Report остановку вещания радиостанции. По ее словам, 1 сентября истек срок контракта между Auto FM и ЦИУТ: “Действие контракта с ООО Auto FM приостановлено. Однако сотрудники не уволены, а продолжают работать в том же составе. Все полномочия в связи с деятельностью радиостанции перешли Бакинскому транспортному агентству, так как ЦИУТ также находится в подчинении агентства".

Она отметила, что радиостанция продолжит вещание при Бакинском транспортном агентстве, однако под другим названием.

Отметим, что открытое в 2013 году Auto FM вещало на частоте 107.7. MHz.

Напомним, что Национальный совет телерадиовещания 2 апреля 2013 года выдал Центру интеллектуального управления транспортом лицензию на радиовещание сроком на 6 лет.