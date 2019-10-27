Пятилетие Report: успехи и цели – РЕПОРТАЖ С ЮБИЛЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА

Состоялось торжественное празднование пятилетнего юбилея информационного агентства Report. В мероприятии приняли участие заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Вугар Алиев, председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов, депутаты Таир Керимли, Нагиф Гамзаев, начальники пресс-служб государственных структур, главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич, главные редакторы сайтов и газет.

Вначале был продемонстрирован видеоролик, подготовленный по случаю 5-летнего юбилея Report.

Торжественную церемонию вступительным словом открыл генеральный директор информационного агентства Report Анар Аскеров. Поприветствовав гостей, он поведал о пятилетней деятельности агентства. Генеральный директор отметил, что за годы своей деятельности Report достиг намеченных целей: "Сегодня информационное агентство Report празднует свое пятилетие. Благодарю каждого, кто пришел разделить с нами эту радость. Пять лет назад мы задались целью стать основным источником информации, на который будут ссылаться наши СМИ и общественность. Полагаю, 5 лет - достаточный срок для оценки репутации бренда. Проведенные нами аналитические исследования и опросы красноречиво свидетельствуют о том, что мы, будучи информационным агентством Report, достигли многих из намеченных целей”.

Говоря о предстоящих задачах информационного агентства, А.Аскеров отметил: "У Report много формул успеха, но я хотел бы отметить самую главную из них - это команда нашего информационного агентства. Благодаря сформированной за эти годы феноменальной команде мы успешно преодолели долгий путь. Возможно, будь это другая команда, иные люди, мы бы дольше шли к успеху. Но с нашей командой мы достигли его за довольно короткий срок. Поэтому, пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников Report. Это наш общий, большой успех. Впереди нас ждут новые цели. С этого года наша задача - продвигать Report на Кавказе и в Европе в качестве поставщика новостей и международного информационного агентства. Должен отметить, что с 1 ноября в Грузии начнет работать сайт Report.ge. К работе будет привлечена большая команда. Это крупное достижение. Минувшие 5 лет были для нас университетом, вузом, а международный опыт станет дипломной работой. Еще раз хотел бы выразить признательность всем присутствующим ”.

Главный редактор Report Мурад Алиев в своей речи отметил значимость созданных в Азербайджане благоприятных условий для обеспечения свободы слова и развития независимой прессы: “Исходя из этих условий и опираясь на такую поддержку, команда Report продолжит информировать общественность о проводимых в Азербайджане реформах и знакомить весь мир с нашими реалиями".

Поздравив коллектив Report с юбилеем, заместитель заведующего отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Вугар Алиев рассказал об успешной деятельности информационного агентства. Он отметил, что первые 5 лет являются ключевым периодом в организации деятельности, определении стратегических целей, формировании и претворении в жизнь информационной политики, и, в целом, для нахождения своей ниши в медиа-пространстве: "Разумеется, руководство медиа-структуры должно правильно выработать вектор работы, решить организационные вопросы, вести за собой, верно следуя основным принципам журналистики, ну и, конечно, от коллектива требуется профессионализм и самоотдача.

Наряду с этим, в основе концепции успеха какого-бы то ни было информационного агентства лежат сложившаяся в стране атмосфера демократии, свободы слова и условия, созданные государством для развития прессы. Хотелось бы особо отметить, что обеспечение в Азербайджане свободы слова и прессы, развитие независимой прессы и всесторонняя государственная поддержка этого развития были основополагающими принципами политики общенационального лидера Гейдара Алиева. Отражение этих принципов в принятой в 1995 году Конституции Азербайджана, а затем и принятие соответствующих прогрессивных законодательных актов, отмена цензуры, устранение государственного контроля над прессой и меры по укреплению материально-технической базы СМИ, безусловно, являются наглядным примером внимания и заботы общенационального лидера о развитии азербайджанской прессы.

Достойны всяческих похвал шаги, предпринятые президентом Ильхамом Алиевым для развития СМИ в Азербайджане. Наглядным тому примером являются меры по укреплению материально-технической базы СМИ, традиция празднования юбилеев азербайджанской прессы, присуждение государственных наград сотням журналистов, шаги по усилению социальной защиты представителей СМИ и улучшению их жилищно-бытовых условий. Президент Ильхам Алиев - истинный друг журналистов, он по праву носит это имя. Благодаря проводимой политике, голос информационного агентства Report и других медиа-структур слышен как в информационном пространстве Азербайджана, так и в глобальном информационном пространстве. Отличаясь патриотизмом и профессионализмом, агентство играет важную роль в формировании новой журналистики”.

Выступивший на юбилейном торжестве председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов поздравил коллектив Report и поведал об успешной деятельности информационного агентства: "Мы были свидетелями зарождения и развития ИА Report. В течение 5 лет агентство вело столь масштабную деятельность, что проведение такого юбилейного торжества вполне обоснованно и уместно. Едва появившись, информационное агентство Report тут же заняло передовые позиции на информационном пространстве Азербайджана. Этот аспект привлекает особое внимание. Недавно я участвовал в мероприятии, проводимом под эгидой ОБСЕ в Грузии. Я просматривал новости Report в телефоне и видел, сколь оперативно освещались наши выступления на сайте. Грузинское бюро агентства работает весьма продуктивно, информируя общественность об интересных событиях в Грузии и знакомя с жизнью проживающих там азербайджанцев. Порой грузинское бюро Report передает за день столько новостей, сколько не под силу местным грузинским агентствам и сайтам”.

Афлатун Амашов отметил, что в связи с успешной деятельностью и по случаю пятилетнего юбилея Совет прессы наградил информационное агентство Report почетным дипломом. Диплом был вручен главному редактору агентства - Мураду Алиеву.

На мероприятии также было зачитано поздравительное письмо начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майора полиции Миргафара Сеидова. Письмо зачитал собравшимся глава пресс-службы Управления, майор полиции Эльшад Гаджиев.

В своем письме, адресованном коллективу Report, М.Сеидов, поздравил агентство с юбилеем, высоко оценив объективное освещение деятельности столичной полиции.

Затем выступила пресс-секретарь Министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гёзалова. Отметив достижения Report за пятилетнюю деятельность, она пожелала коллективу агентства дальнейших успехов.

Г.Гёзалова подчеркнула, что "Азерпочта" выпустила специальную марку по случаю 5-летнего юбилея информационного агентства Report. Марка была передана главному редактору Report.

Затем состоялась церемония награждения.

Руководство Report наградило коллектив за вклад в выдвижение агентства на ведущие позиции в прессе. Награды редакторам и сотрудникам департамента внутренней политики вручил председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашов.

Награды сотрудникам внешнеполитического отдела вручил депутат Нагиф Гамзаев, сотрудников экономического департамента наградил пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Натиг Ахундов, а награды журналистам спортивного отдела вручил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Н.Нурчевич. Сотрудники департамента региональных новостей получили свои заслуженные награды из рук пресс-секретаря Главного управления дорожной полиции города Баку, майора полиции Э.Гаджиева, заведующего отделом Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковника полиции Вагиф Асадова и сотрудника пресс-службы МВД, старшего лейтенанта полиции Анара Гафарова. Сотрудникам департамента "Мультимедиа" вручил награды депутат Таир Керимли, а департамента информационных технологий - заведующая отделом по связям с общественностью Министерства транспорта, связи и высоких технологий Гюнель Гёзалова.

Переводчиков агентства наградил заведующий научно-исследовательской лабораторией перевода и лексикографии Бакинского Славянского университета, доцент Кямран Гаджиев. Мероприятие продолжилось концертной программой с участием звезд отечественной сцены.