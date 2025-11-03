Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

    Медиа
    • 03 ноября, 2025
    • 11:51
    Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

    В рамках подготовки к Неделе медиаграмотности Агентство развития медиа (MEDİA) совместно с Министерством науки и образования провело обучающий семинар TOT (Training of Trainers) для учителей по медиаграмотности.

    Как сообщает Report, семинар проводится MEDİA с 2022 года с целью повышения уровня медиаграмотности, усиления борьбы с дезинформацией, повышения эффективности работы в данной сфере и расширения ее охвата.

    На мероприятии выступили заместитель заведующего отделом дошкольного и общего образования Министерства науки и образования Нариман Гахраманлы, заведующая кафедрой новых медиа и теории коммуникации БГУ Хатира Гусейнова, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации БГУ Кенуль Нифталиева и другие.

    В сессии на тему "Цифровые следы в медиа: поведение производителя и потребителя" выступил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев. Он рассказал о сути понятия "цифровой след" и подчеркнул его важность как одного из ключевых компонентов медиаграмотности:

    "Сегодня в медиаэкосистеме каждый пользователь выступает не только как потребитель информации, но и как ее производитель, и это само по себе еще больше актуализирует концепцию цифровой ответственности".

    Директор и доцент магистерской программы Университета Вальпараисо в США Тиффани Дж.Белл, ранее работавшая в США, Китае и ряде других стран, выступила с докладом на тему "Выявление ложных нарративов и понимание месседжей в СМИ".

    семинар TOT медиаграмотность MEDİA
    Фото
    Ümumtəhsildə media savadlılığı ilə bağlı müəllimlər üçün TOT seminarı keçilib

    Последние новости

    12:05

    Бывший помощник Рамиза Мехдиева арестован

    Происшествия
    12:01

    Лига чемпионов УЕФА: В матче с "Карабахом" 800 болельщиков поддержат "Челси"

    Футбол
    12:01

    Стали известны детали коррупционного дела замглавы ИВ Гарадагского района

    Происшествия
    11:58
    Фото

    Проект мечети Джебраила представлен общественности

    Внутренняя политика
    11:54

    МВД: Из Грузии депортирован 121 иностранный гражданин

    В регионе
    11:51
    Фото

    Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

    Медиа
    11:48

    Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капитал

    Бизнес
    11:47

    На процессе по делу о пожаре в Перинатальном центре озвучены показания экспертов и свидетелей

    Происшествия
    11:45

    Обнародованы объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу по TAP

    Энергетика
    Лента новостей