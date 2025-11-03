Проведен обучающий семинар TOT для учителей по медиаграмотности

В рамках подготовки к Неделе медиаграмотности Агентство развития медиа (MEDİA) совместно с Министерством науки и образования провело обучающий семинар TOT (Training of Trainers) для учителей по медиаграмотности.

Как сообщает Report, семинар проводится MEDİA с 2022 года с целью повышения уровня медиаграмотности, усиления борьбы с дезинформацией, повышения эффективности работы в данной сфере и расширения ее охвата.

На мероприятии выступили заместитель заведующего отделом дошкольного и общего образования Министерства науки и образования Нариман Гахраманлы, заведующая кафедрой новых медиа и теории коммуникации БГУ Хатира Гусейнова, доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации БГУ Кенуль Нифталиева и другие.

В сессии на тему "Цифровые следы в медиа: поведение производителя и потребителя" выступил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев. Он рассказал о сути понятия "цифровой след" и подчеркнул его важность как одного из ключевых компонентов медиаграмотности:

"Сегодня в медиаэкосистеме каждый пользователь выступает не только как потребитель информации, но и как ее производитель, и это само по себе еще больше актуализирует концепцию цифровой ответственности".

Директор и доцент магистерской программы Университета Вальпараисо в США Тиффани Дж.Белл, ранее работавшая в США, Китае и ряде других стран, выступила с докладом на тему "Выявление ложных нарративов и понимание месседжей в СМИ".