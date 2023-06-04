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Прошло два года со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

Прошло два года со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре Прошло два года со дня гибели азербайджанских журналистов Сираджа Абышова (оператор телеканала AzTV) и Магеррама Ибрагимова (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), подорвавшихся на противотанковой мине в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района.
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4 июня 2023 г. 07:00
Прошло два года со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

Прошло два года со дня гибели азербайджанских журналистов Сираджа Абышова (оператор телеканала AzTV) и Магеррама Ибрагимова (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), подорвавшихся на противотанковой мине в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района.

Report напоминает, что 4 июня 2021 года около 11 часов пассажирский автомобиль марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кяльбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине.

В результате погибли двое сотрудников СМИ и один госслужащий, еще четыре человека были госпитализированы с различными телесными повреждениями.

Магеррам Али оглу Ибрагимов родился 16 апреля 1982 года в селе Арданыш Красносельского района (Чамбаракский район махала Гейча) Армении. В 1989 году пошел в первый класс Арданышской средней школы. В 1999 году окончил среднюю школу №100 в Баку и в том же году поступил в Высший общественно-политический колледж на факультет журналистики. В 2003 году окончил высшее учебное заведение и 15 июля был призван на действительную военную службу Бинагадинским районным военным комиссариатом. 15 июля 2004 года завершил действительную военную службу во Внутренних войсках Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

С 1 сентября 2004 года работал корреспондентом Азербайджанского государственного информационного агентства (ныне АЗЕРТАДЖ), с 16 января 2007 года - ведущим корреспондентом.

4 июня 2021 года по дороге в село Сусузлуг Кяльбаджарского района погиб, подорвавшись на мине. Отец двоих детей М.Ибрагимов был похоронен 5 июня рядом с родителями на кладбище в поселке Мушфигабад Абшеронского района.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Магеррам Ибрагимов был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

Сирадж Абышов родился 29 августа 1989 года в городе Губадлы. С 2019 года начал работать на AzTV.

С.Абышов, у которого остался один ребенок, погиб, подорвавшись на мине 4 июня 2021 года по дороге в село Сусузлуг Кяльбаджарского района.

Похоронен на Аллее шехидов в Сумгайыте.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Сирадж Абышов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı jurnalistlərin Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olmalarından iki il ötür

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