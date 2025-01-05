Профессионализм и оперативность - Baku.ws исполняется 21 год

Сегодня исполняется 21 год со дня создания новостного портала Baku.ws.

Сегодня исполняется 21 год со дня создания новостного портала Baku.ws.

Как сообщает Report, Baku.ws с первого дня своего создания сумел заявить о себе в медиапространстве Азербайджана. Профессионализм и оперативность принесли сайту популярность с первых дней существования.

Сегодня Baku.ws является одним из самых читаемых, оперативных и надежных новостных ресурсов на азербайджанском и русском языках. На сайте публикуются новости, аналитические статьи, репортажи, интервью и исследования о политической, экономической, социальной, культурной и спортивной жизни страны, а также последние события в регионе и мире.

Отметим, что Baku.ws, постоянно завоевывающий симпатию и доверие читателей эксклюзивными новостями, за 21 год стал одним из самых надежных новостных ресурсов в Азербайджане и сохраняет этот статус по сей день.

В ходе Отечественной войны, команда Baku.ws с честью и достоинством выполнила сложную задачу по освещению реальной ситуации. В тот тяжелый период, когда распространялась дезинформация, сайт в сотрудничестве с официальными структурами предоставлял читателям самую полную и актуальную информацию с фронта, с гордостью освещая победные шаги наших военных.

Baku.ws также широко освещал 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку. Деятельность сайта на COP29 была высоко оценена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и сотрудники были награждены благодарственными письмами.

Сайт также заявил о себе в социальной сети Instagram в Азербайджане, завоевав звание самой читаемой и надежной страницы. Число подписчиков Instagram-страницы Baku.ws превысило 1,3 миллиона, публикации за месяц собрали около 200 млн просмотров. За месяц 2,4 млн посетителей заходят на страницу, чтобы следить за новостями. Эти цифры показывают уровень доверия к новостной странице Baku.ws в Instagram.

Также сайт всегда уделял внимание благотворительным акциям, организованным в Азербайджане. За 21 год Baku.ws участвовал во многих благотворительных акциях, поддерживал нуждающихся и малообеспеченных людей и принимал активное участие в решении их проблем.

В целом, за 21 год Baku.ws получил множество наград, стал популярным и превратился в одно из ведущих средств массовой информации Азербайджана.

Информационное агентство Report поздравляет коллег из Baku.ws со знаменательной датой и желает им новых творческих успехов!