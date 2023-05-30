Проблемы медиаобразования обсуждены на медиа-форуме в Астрахани

Страны Прикаспия являются важным источником информации, нам интересны визиты в эти страны высокопосталенных лиц, реализуемые проекты.

Прикаспийские страны являются важным источником информации, нам интересны визиты в эти страны высокопоставленных лиц, реализуемые проекты.

Как передает Report, об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил на проходящей в Астрахани дискуссионной площадке "Журналистика в медиапространстве Прикаспийских стран: Проблемы медиаобразования в рамках III Международного научного форума "Каспий 2023: Пути устойчивого развития".

Он рассказал, что ИА Report проводит курсы в сфере медиаобразования, и за весь период обучение в медиа-школе прошли более 100 студентов, из них более 10 работают сейчас в Report.

"Мы также открыты к программам обмена журналистами для роста их профессионального опыта",- сказал он.

Затронув тему информационной безопасности, Фуад Гусейналиев отметил, что сейчас "не тот век, когда блокировками можно было бы решать вопросы", добавив, что в этом ключе существуют некоторые проблемы между азербайджанскими и российскими СМИ.

"Сотрудничество между информационными агентствами прикаспийских стран находится не на столь высоком уровне. Новости об Азербайджане в прикаспийских СМИ выходят не с той частотой, с которой хотелось бы",- сказал он.

Политический обозреватель в ежедневной русскоязычной газете "Бакинский рабочий" Роман Темников в свою очередь заявил, что в настоящее время число официально зарегистрированных СМИ в Азербайджане превышает 5 тысяч, при населении всего в 10 миллионов человек. Выпускается в том числе 40 ежедневных и более 200 еженедельных газет, также более 80 журналов различного направления, функционирует более 20 информационных агентств. В регионах Азербайджана издаются около 100 журналов и газет.

"СМИ в Азербайджане достаточно развиты",- добавил Р. Темников.

Кроме того в обсуждениях на дискуссионной площадке приняли участие заместитель главного редактора Национального информационного агентства Узбекистана Гузаль Махмудова, начальник отдела по работе со СМИ Дирекции международного сотрудничества Медиагруппы "Россия сегодня»/Sputnik" Ася Самойлова, заведующий кафедрой журналистики Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова Маншук Мукашева и другие.