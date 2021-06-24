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Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report

Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report Распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 июня 11 831 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана были награждены медалью "За освобождение Ходжавенда".
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24 июня 2021 г. 13:51
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 июня 11 831 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана были награждены медалью "За освобождение Ходжавенда".

Среди награжденных - сотрудник информационного агентства Report Мамедов Сабухи Адалят оглу.

За проявленное мужество и отвагу в боевых операциях по освобождению Ходжавендского района от оккупации Мамедов Сабухи награжден медалью "За освобождение Ходжавенда".

С.Мамедов добровольно принял участие в 44-дневной Отечественной войне, которая началась 27 сентября 2020 года. В настоящее время С.Мамедов продолжает работать в информационном агентстве Report.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev "Report"un əməkdaşını təltif edib

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