Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 24 июня 11 831 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана были награждены медалью "За освобождение Ходжавенда".
Среди награжденных - сотрудник информационного агентства Report Мамедов Сабухи Адалят оглу.
За проявленное мужество и отвагу в боевых операциях по освобождению Ходжавендского района от оккупации Мамедов Сабухи награжден медалью "За освобождение Ходжавенда".
С.Мамедов добровольно принял участие в 44-дневной Отечественной войне, которая началась 27 сентября 2020 года. В настоящее время С.Мамедов продолжает работать в информационном агентстве Report.