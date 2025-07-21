Президент Ильхам Алиев наградил 11 сотрудников Global Media Holding

Президент Ильхам Алиев наградил 12 сотрудников Global Media Holding

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении медалями и почетными званиями представителей СМИ. Торжественное решение приурочено к знаменательной дате – 150-летнему юбилею национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в список награжденных за выдающиеся заслуги в развитии и продвижении национальной прессы Азербайджана вошли 11 сотрудников Global Media Holding – одного из крупнейших медиа-холдингов страны.

Так, директор телеканала Baku TV Рамин Джафаров, главный редактор Азада Балаева и руководитель департамента Западного Азербайджана Самир Ибрагимов удостоены медали "Терегги".

Медаль "Терегги" получили также заместитель главного редактора новостного портала Oxu.Az Ульвия Гюльмамедова, главный редактор информационно-аналитического портала Caliber.az Тимур Гусейнов и его заместитель Джамиль Байрамов, генеральный директор и основатель портала Baku.ws Орхан Мамедов.

Высоких наград от главы государства удостоены в том числе сотрудники информационного агентства Report. В частности, генеральному директору Фуаду Гусейналиеву присвоено почетное звание "Заслуженный журналист".

Заместители главного редактора Илаха Мамедли и Эмиль Гулиев, а также руководитель европейского бюро Report Кямаля Мустафаева награждены медалью "Терегги".