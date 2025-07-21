О нас

Президент Ильхам Алиев наградил 11 сотрудников Global Media Holding

Президент Ильхам Алиев наградил 11 сотрудников Global Media Holding Президент Ильхам Алиев наградил 12 сотрудников Global Media Holding
Медиа
21 июля 2025 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев наградил 11 сотрудников Global Media Holding

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о награждении медалями и почетными званиями представителей СМИ. Торжественное решение приурочено к знаменательной дате – 150-летнему юбилею национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает Report, в список награжденных за выдающиеся заслуги в развитии и продвижении национальной прессы Азербайджана вошли 11 сотрудников Global Media Holding – одного из крупнейших медиа-холдингов страны.

Так, директор телеканала Baku TV Рамин Джафаров, главный редактор Азада Балаева и руководитель департамента Западного Азербайджана Самир Ибрагимов удостоены медали "Терегги".

Медаль "Терегги" получили также заместитель главного редактора новостного портала Oxu.Az Ульвия Гюльмамедова, главный редактор информационно-аналитического портала Caliber.az Тимур Гусейнов и его заместитель Джамиль Байрамов, генеральный директор и основатель портала Baku.ws Орхан Мамедов.

Высоких наград от главы государства удостоены в том числе сотрудники информационного агентства Report. В частности, генеральному директору Фуаду Гусейналиеву присвоено почетное звание "Заслуженный журналист".

Заместители главного редактора Илаха Мамедли и Эмиль Гулиев, а также руководитель европейского бюро Report Кямаля Мустафаева награждены медалью "Терегги".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President Ilham Aliyev awards 11 staff members of Global Media Holding
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev “Global Media Holding”in 11 əməkdaşını təltif edib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi