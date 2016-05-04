​Press Emblem Campaign: С начала года в мире убиты 40 журналистов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ С начала 2016 года в 18 странах мира были убиты 40 журналистов.

Как передает Report, такие данные опубликовала неправительственная организация Press Emblem Campaign (PEC).

Наиболее "смертельно опасными государствами для работников СМИ" в 2016 году ПЭК называет Афганистан (8 жертв), Мексику (5), Йемен (5), Ирак (3), Турцию (3), Сирию (2) и Пакистан (2).

Кроме того, согласно информации, в ряде стран, среди которых - Россия, было убито по одному журналисту. Безнаказанность приобрела "особенно вопиющий" характер в Мексике и Гондурасе. В Бразилии и Колумбии, наоборот, был достигнут прогресс в привлечении виновных к ответственности судами, указывает организация.

Организация указывает на то, что сейчас в зонах конфликтов ежемесячно гибнут в среднем десять журналистов. Эта статистика сравнима с прошлогодней, когда за 12 месяцев погибли 135 журналистов.