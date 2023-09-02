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Псевдо-журналистская этика "Би-би-си": Что стоит за предвзятым сюжетом из Карабахского региона Азербайджана

Псевдо-журналистская этика "Би-би-си": Что стоит за предвзятым сюжетом из Карабахского региона Азербайджана Телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" (BBC) подготовила односторонний и предвзятый сюжет из Карабахского региона Азербайджана.
Медиа
2 сентября 2023 г. 22:03
Псевдо-журналистская этика Би-би-си: Что стоит за предвзятым сюжетом из Карабахского региона Азербайджана

Британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" (BBC) подготовила односторонний и предвзятый сюжет из Карабахского региона Азербайджана.

Как сообщает Report, "собеседниками" журналистов стали американо-армянский музыкант Серж Танкян и сепаратист Артак Бегларян.

Несмотря на то, что "Би-би-си" постоянно заявляет о своей беспристрастности в освещении конфликтов, соблюдении принципов плюрализма мнений и свободы выражения, об этом напрочь забывается, когда дело касается Азербайджана.

Во-первых, Бегларян был представлен "советником госминистра" марионеточного образования на территории Азербайджана. Того самого Азербайджана, территориальная целостность которого не подвергается сомнению со стороны официального Лондона. И факт, что BBC публикует сюжет, противоречащий официальной позиции британского правительства, вызывает серьезные вопросы.

Во-вторых, журналистская этика требует беспристрастности и баланса при освещении любых событий. В данном случае "Би-би-си", готовя сюжет из Карабахского региона Азербайджана, должна была предоставить площадку и для выражения позиции страны, которой Карабах принадлежит. Но это не было обеспечено, что говорит о том, что цель сюжета и в целом политика BBC – очернение Азербайджана и придание некоей субъектности сепаратистскому режиму.

Очевидно, что BBC ведет антиазербайджанскую пропаганду, пытается искусственно придать статус сепаратистскому образованию и, таким образом, работает на подрыв территориальной целостности Азербайджанской Республики. Если корпорация демонстрирует предвзятость и необъективный подход в отношении Азербайджана или ее не устраивает наша политика, то ей нет места в стране и, следовательно, аккредитация сотрудников данной конторы должна быть аннулирована.

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