MEDİA реализует ряд проектов для региональных журналистов

MEDİA реализует ряд проектов для региональных журналистов

Агентства развития медиа (MEDİA) Азербайджана планирует реализовать ряд проектов для журналистов, работающих в региональных СМИ.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже рассказала заведующий отделом коммуникации MEDİA Саида Шафиева.

По ее словам, MEDİA постоянно уделяет внимание перспективам развития региональных СМИ, проводит множество встреч и семинаров для журналистов.

"Сегодня в Гяндже прошел наш очередной тренинг по правовому регулированию медиасреды, а также правилам профессионального поведения журналистов в соцсетях. В годовом плане работы предусмотрена организация взаимных визитов представителей СМИ из различных регионов, а также ряд соревнований для журналистов", - сказала она.