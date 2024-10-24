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MEDİA реализует ряд проектов для региональных журналистов

MEDİA реализует ряд проектов для региональных журналистов MEDİA реализует ряд проектов для региональных журналистов
Медиа
24 октября 2024 г. 16:11
MEDİA реализует ряд проектов для региональных журналистов

Агентства развития медиа (MEDİA) Азербайджана планирует реализовать ряд проектов для журналистов, работающих в региональных СМИ.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам в Гяндже рассказала заведующий отделом коммуникации MEDİA Саида Шафиева.

По ее словам, MEDİA постоянно уделяет внимание перспективам развития региональных СМИ, проводит множество встреч и семинаров для журналистов.

"Сегодня в Гяндже прошел наш очередной тренинг по правовому регулированию медиасреды, а также правилам профессионального поведения журналистов в соцсетях. В годовом плане работы предусмотрена организация взаимных визитов представителей СМИ из различных регионов, а также ряд соревнований для журналистов", - сказала она.

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Версия на английском языке MEDIA unveils several initiatives for regional journalists
Версия на азербайджанском языке MEDİA rəsmisi: Region jurnalistləri üçün bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub

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