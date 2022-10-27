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Эльмир Велизаде: Сотрудничество стран-членов ОТГ в аудиовизуальной сфере является требованием времени

Эльмир Велизаде: Сотрудничество стран-членов ОТГ в аудиовизуальной сфере является требованием времени “Развитие как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между странами-членами ОТГ также стимулирует взаимодействие в сфере регулирования телерадиовещания”.
Медиа
27 октября 2022 г. 11:07
Эльмир Велизаде: Сотрудничество стран-членов ОТГ в аудиовизуальной сфере является требованием времени

“Развитие как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между странами-членами ОТГ также стимулирует взаимодействие в сфере регулирования телерадиовещания”.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по работе с цифровыми медиа Администрации президента Эльмир Велизаде на I заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

По его словам, развитие сотрудничества между нашими странами в аудиовизуальной сфере является требованием времени:

"В эпоху цифровых медиа защита авторских прав, подготовка качественных программ внесет большой вклад в развитие наших стран”.

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Версия на английском языке PA representative: 'Dev't of co-op within OTS encourages collaboration in television and radio broadcasting regulation'
Версия на азербайджанском языке PA təmsilçisi: “TDT çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafı teleradio yayımının tənzimlənməsində əməkdaşlığa təkan verir”

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