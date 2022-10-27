Эльмир Велизаде: Сотрудничество стран-членов ОТГ в аудиовизуальной сфере является требованием времени

“Развитие как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между странами-членами ОТГ также стимулирует взаимодействие в сфере регулирования телерадиовещания”.

“Развитие как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества между странами-членами ОТГ также стимулирует взаимодействие в сфере регулирования телерадиовещания”.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по работе с цифровыми медиа Администрации президента Эльмир Велизаде на I заседании регулирующих органов по аудиовизуальным медиа стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств.

По его словам, развитие сотрудничества между нашими странами в аудиовизуальной сфере является требованием времени:

"В эпоху цифровых медиа защита авторских прав, подготовка качественных программ внесет большой вклад в развитие наших стран”.