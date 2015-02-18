Председатель Совета прессы посетил информационное агентство Report

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Совета прессы Азербайджана Афлатун Амашов стал гостем информационного агентства Report. Как сообщает Report, председатель совета ознакомился с творческим составом агентства, провел обмен мнениями с журналистами различных сфер деятельности.

Афлатун Амашов заявил, что встреча с коллективом редакции также носит цель реализации задач, исходящих из распоряжения президента Азербайджанской Республики от 24 сентября 2014 года "О некоторых мерах безопасности на линии соприкосновения Вооруженных сил Азербайджанской Республики с Вооруженными силами Республики Армения". Он отметил, что в целях предотвращения распространения в средствах массовой информации и информационных интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях сведений, способных нанести ущерб национальной безопасности, пропагандистско-разъяснительная работа посредством средств массовой информации и среди населения постоянно находится в центре внимания.

Затем А.Амашов встретился с редакторским составом агентства. В ходе встречи были обсуждены состояние прессы в стране, ситуация внутри страны и за рубежом. Председатель Совета дал свои предложения и рекомендации. В свою очередь, редактор агентства Мурад Алиев отметил, что основным направлением в деятельности Report является точность и надежность информации.

А.Амашов пожелал агентству успехов.