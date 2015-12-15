"Репортеры без границ": Более 50 журналистов находятся в заложниках

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 54 журналистов, среди которых одна женщина, в данный момент находятся в заложниках. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе международной организации "Репортеры без границ" (Reporters Without Borders).

По данным организации, число журналистов, которых держат в заложниках, возросло на 35% по сравнению с прошлым годом. На территории Сирии в заложниках находятся 26 журналистов. В заложниках у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) находятся 18 журналистов.

Сообщается, что в 2015 году в зонах конфликтов пропали не менее восьми журналистов, пять из которых пропали в Ливии. Как отмечает организация, их поиски затруднены идущими боевыми действиями.