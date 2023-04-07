Правозащитник Эльдар Зейналов: Армянам нужно признать свое поражение

Для интеграции населения Армении в азербайджанское общество, им необходимо признать, что они проиграли.

Для реинтеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество им необходимо признать, что они проиграли.

Как передает Report, об этом известный азербайджанский правозащитник Эльдар Зейналов заявил в интервью в передаче "Поговорим?" Гамида Гамидова.

"Это похоже на ситуацию, когда человеку поставили мат в шахматах, но он хочет продолжать играть", - сказал он, добавив, что например, Армения боится строительства Зангезурского коридора, потому что это лишит ее значимости для России и Турции.

По словам Зейналова, если армянская сторона не признает, что ситуация поменялась и не постарается вписаться в новые реалии, признав территориальную целостность Азербайджана, факт азербайджанского гражданства и выплату налогов с приисков золота в Карабахе, то перехода к мирному строительству, установлению нормальных отношений в регионе не будет.

Он отметил, что прежде армяне были интегрированы в общество Азербайджана, были частью этого общества, значит это вновь вполне возможно .

Гость также ответил на вопросы про репрессированных при Сталине азербайджанцах, о своей поездке в Карабах, об армянах Карабаха, о законном наказании виновников Ходжалинского геноцида, о смертной казни и многом другом.