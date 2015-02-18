Посол Пакистана в Азербайджане посетил информационное агентство Report - ФОТО

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер (Khalid Usman Qaiser) посетил информационное агентство Report.

Как сообщает Report, сначала дипломат ознакомился с деятельностью агентства и созданными в офисе редакции условиями.

Затем состоялась встреча Х.У.Гайсера с главным редактором агентства Report Мурадом Алиевым.

Поприветствовав гостя, М.Алиев отметил, что медиа играют большую роль в укреплении отношений между странами.

В свою очередь Х.У.Гайсер выразил признательность за приглашение посетить агентство. Дипломат отметил, что агентство Report стало первым СМИ, которое он посетил в качестве посла. В ходе встречи, посол выразил свое мнению по поводу роли СМИ в двусторонних отношениях.

Дипломат пожелал удачи коллективу агентства, а также выразил готовность оказать помощь в установлении связей между СМИ Азербайджана и Пакистана.