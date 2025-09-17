Португальские СМИ: "Карабах" устроил "Бенфике" холодный душ на "Луше"

Футбольный клуб "Карабах" вписал золотую страницу в историю азербайджанского клубного футбола, одержав первую победу на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Агдамцы в гостях в первом туре общего этапа турнира обыграли португальскую "Бенфику" со счетом 3:2. "Скакуны" совершили невероятный камбэк, отыгравшись с 0:2 уже на 16-ой минуте встречи.

Победа агдамского клуба стала настоящим праздником для болельщиков и вызвала бурю эмоций по всей стране. Кроме этого, об успехе агдамцев написали и все ведущие спортивные издания Европы. В Португалии результат матча вызвал широкий резонанс и поверг в шок болельщиков "Бенфики".

Report представляет дайджест ведущих португальских СМИ о победе "Карабаха".

Одна из самых авторитетных ежедневных газет страны Público отметила, что если в первые минуты встречи игра "Бенфики" выглядела безупречно, то под давлением "Карабаха" португальский клуб развалился. Издание пишет, что болельщики "Бенфики" открыто выражали недовольство игрой своей команды, назвали ее разочарованием и посредственностью.

Público сравнила "Карабах" с "лекарством", от которого сама "Бенфика" неожиданно заболела: "До матча легко было представить, что команда, занимающая седьмое место в чемпионате Азербайджана, станет идеальным средством от недавних бед "красных". После стартовых минут это впечатление только усилилось: азербайджанский клуб, с очевидными недостатками в прессинге, позволял сопернику играть так, как ему хотелось. Но внезапно все изменилось - и "лекарство" превратилось в болезнь", - пишет издание.

Diário de Notícias, являющаяся одной из старейших газет страны, в своем материале не оставила без внимания тот факт, что болельщики проводили главного тренера "Бенфики" Бруну Лаже и его подопечных монументальным свистом и белыми платками (призыв к отставке главного тренера - ред.), что еще больше осложнило ситуацию для тренера, которого сразу после матча уволили.

"Скромный азербайджанский "Карабах" превратил матч Лиги чемпионов в настоящий кошмар на "Луше" ("Эштадиу да Луш", домашний стадион "Бенфики" - ред.), неожиданно выиграв со счетом 3:2, что повергло болельщиков "красных" в нервный срыв", - подчеркивает газета.

Популярная ежедневная газета Jornal de Notícias (JN) назвала победу агдамского клуба "полной неожиданностью", подчеркнув, что "Карабах" для "Бенфики" воспринимался как "удобный соперник": "Команда Бруну Лаже вновь допустила ошибки, типичные для новичков, и упустила блестящую возможность одержать победу над одним из самых удобных соперников в Лиге чемпионов. <...> Казалось бы, команда Бруну Лаже была на пути к комфортной победе, но упустила преимущество", - говорится в материале.

Газета Correio da Manhã опубликовала довольно сдержанный материал об игре - в нем лишь покадрово изложены факты триумфа агдамцев. Однако заголовок с полна компенсировал сдержанность в тексте: "Перелом в счете: "Бенфика" проиграла "Карабаху" после холодного душа в Луше".

Издание Observador назвало невероятной победу "Карабаха". При этом оно красочно описало решающий гол агдамцев: "Восточная команда довела камбэк до конца - когда один-единственный игрок, окруженный пятью соперниками, без особого сопротивления нанес точный удар и установил счет 3:2".