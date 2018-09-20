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    Подведомственные министерству налогов СМИ получат финансовую помощь

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/  Учрежденным или подведомственным министерству налогов СМИ, в том числе электронным информационным ресурсам, владельцем которых является министерство, будет выделяться финансовая помощь из внебюджетных средств налоговых органов. 

    Как сообщает Report, документ о внесении поправок в правила использования средств, поступивших в министерство налогов, подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    К статье 3 (Направления расходования внебюджетных средств) добавлен подпункт 3.2.7. 

    Согласно добавленному подпункту, учрежденным или подведомственным министерству налогов СМИ, в том числе электронным информационным ресурсам, владельцем которых является министерство, будет выделяться финансовая помощь из внебюджетных средств налоговых органов.

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