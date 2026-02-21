В настоящее время рядом западных СМИ, а также различными русскоязычными медиа широко тиражируется видеозапись инцидента между сотрудниками службы охраны Президента Азербайджана и группой провокационно настроенных лиц.

Как передает Report, телеканал Baku TV проанализировал ситуацию.

С первых кадров видео видно, что лица, называющие себя "протестующими", несмотря на требования полиции покинуть территорию, сознательно идут на провокации. При внимательном просмотре становится ясно, что пришедшие якобы для мирной акции на самом деле пытаются спровоцировать сотрудников службы государственной охраны главы государства и вывести их из равновесия. Лозунги при этом звучат через громкоговорители, что означает нарушение общественного порядка и дает полиции законные основания для вмешательства.

Кроме того, один из провокаторов внезапным движением бросается на сотрудников охраны, пытаясь прорвать их кордон. Это создавало реальный риск угрозы автомобилю главы государства.

В такой ситуации сотрудники Службы государственной охраны действовали оперативно и в рамках своих полномочий, выполняя прямую служебную обязанность - обеспечение безопасности первого лица государства.

Действия провокаторов также вызвали реакцию американских правоохранительных органов.

На видео не зафиксировано применения ни электрошокеров, ни огнестрельного оружия, ни физической силы с целью причинения вреда здоровью - имело место лишь вмешательство, направленное на задержание.

Таким образом, имеются обоснованные подозрения, что произошедшее под видом "протеста" было заранее спланировано и впоследствии распространено в искаженном виде рядом медиа. При детальном анализе становится очевидно, что, в частности, обвинения, выдвинутые BBC в адрес государственной охраны Президента Азербайджана, не имеют доказательной базы. Сотрудники охраны действовали в соответствии с предусмотренными правовыми и профессиональными алгоритмами.