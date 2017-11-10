Парламентские журналисты провели акцию флага в Северном регионе

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Объединение парламентских журналистов Азербайджана (ОПЖ) в Северном регионе страны провело акцию, приуроченную ко Дню государственного флага.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие около 20 членов объединения.

Ранее журналисты посетили массовое захоронение в Губе. Председатель ОПЖ Эльшад Эйвазлы оставил запись в книге памяти на массовом захоронение в Губе.

Представители СМИ встретились с местными жителям в Губе, Гусаре и Хачмазе и проинформировали об Азербайджанском флаге.

Эйвазлы заявил, что молодежь более информирована относительно флага, чем старшее поколение: "В частности, высказывания о флаге и любовь к нему детей в возрасте до 10 лет вызвало серьезный интерес журналистов. В ходе визита представители СМИ подарили местным жителям флаги".

По его словам, визит членов ОПЖ в связи с Днем государственного флага в отдельные регионы страны уже стал традицией: "В прошлом году журналисты отметили День флага в Балакенском, Загатальском, Шекинском, Гахском и Огузском районах. В 2015 году в городах Геранбой, Гейгель и Гянджа встретились с местными жителями. В предстоящие годы эта традиция будет продолжена".

Визит представителей медиа состоялся при организации ОПЖ и при поддержке 51-летнего депутата от Гусарского избирательного округа Азера Бадамова, 52-летнего депутата от Губинского избирательного округа Вахида Ахмедова и 55-летнего депутата от Хачмазского городского избирательного округа Эльданиза Салимова.