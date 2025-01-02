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Палестина приостановила вещание Al Jazeera на своей территории

Палестина приостановила вещание Al Jazeera на своей территории Власти Палестинского государства приостановили деятельность телеканала Al Jazeera на подконтрольной территории, обвинив его в распространении "провокационного контента".
Медиа
2 января 2025 г. 03:54
Палестина приостановила вещание Al Jazeera на своей территории

Власти Палестинского государства приостановили деятельность телеканала Al Jazeera на подконтрольной территории, обвинив его в распространении "провокационного контента".

Как передает Report, об этом сообщили Палестинское агентство новостей и информации (WAFA).

"Палестинский министерский комитет, состоящий из представителей министерств культуры, внутренних дел и телекоммуникаций, объявил о приостановке вещательной деятельности базирующейся в Катаре медиасети Al Jazeera в Палестине", – отметило агентство.

Указано, что власти ФАТХ (правящая на Западном берегу реки Иордан палестинская партия - ред.) приняли решение "приостановить работу всех журналистов, сотрудников и связанных каналов" телеканала.

"Решение будет действовать до тех пор, пока сеть не урегулирует свой правовой статус, который считается противоречащим законам и правилам, действующим в Палестине", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что причиной приостановки вещания стали "неоднократные нарушения" местных законов телеканалом: "Власти обвинили канал в распространении провокационного контента, дезинформации и вмешательстве во внутренние дела Палестины, утверждая, что это создает разногласия и нестабильность в регионе".

При этом предполагается, что запрет не будет действовать в секторе Газа, который не находится под контролем официального Рамаллаха.

Al Jazeera назвала принятое решение "ограничить освещение событий на оккупированных территориях", призвала власти отменить это решение и позволить журналистам продолжить свою деятельность.

Отметим, что в сентябре прошлого года Армия обороны Израиля совершили рейд на офис Al Jazeera в Рамаллахе и закрыли его. За несколько месяцев до этого Израиль запретил деятельность указанного телеканала в еврейской стране.

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Версия на азербайджанском языке Fələstin “Al Jazeera”nın ölkədəki yayımını dayandırıb

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