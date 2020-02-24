​"Pakistan Observer" о Ходжалинском геноциде

Пакистанская газета "Pakistan Observer" опубликовала статью Мухаммеда Шехарьяра Джаведа "Ходжалинский геноцид против граждан Азербайджана".

Как передает Report, автор рассказал о Ходжалинской трагедии, совершенной Арменией против азербайджанского народа.

Он отметил, что агрессия Армении в отношении Азербайджана началась еще ранее - в Нахчыване, Зангезуре и Карабахе. Автор отметил, что Зангезур является древней азербайджанской землей, которое было переименовано в Сюник.

Отмечается, что среди 613 невинных жителей Ходжалы были женщины, старики и дети. Этот геноцид был преступлением против человечества.

В статье дается краткий обзор истории Азербайджана 28 мая 1918 года, создания Азербайджанской Демократической Республики, оккупации Азербайджана СССР в 1920 году и восстановления страны в 1991 году. Также указывается, что Азербайджан находится в выгодном географическом положении и что роль коридора между севером и югом, востоком и западом придала стране не только региональное, но и всемирное значение. Говорят, что Азербайджан богат нефтью и газом, и эти природные ресурсы способствуют развитию страны и экономическому росту.