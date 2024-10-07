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Oxu.Az Türkçe - мост между тюркскими народами

Oxu.Az Türkçe - мост между тюркскими народами Сайта Oxu.az с сегодняшнего дня запустил новую редакцию на турецком языке.
Медиа
7 октября 2024 г. 18:54
Oxu.Az Türkçe - мост между тюркскими народами

Сайта Oxu.az с сегодняшнего дня запустил новую редакцию на турецком языке.

Как сообщает Report, турецкоязычная редакция - Oxu.Az Türkçe - будет стремиться внести свой вклад в интеграцию информационного пространства тюркоязычных народов и государств с местным информационным пространством. Новая версия сайта намерена выполнять уникальную миссию в информационной среде географии проживания тюркских народов, оперативно предоставляя интересные и важные новости о тюркском мире.

Турецкоязычная редакция будет освещать новости для читателей по категориям: тюркский мир, политика, экономика, спорт, культура, информационные технологии, общество, военные и мировые новости.

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Версия на азербайджанском языке Oxu.Az TÜRK dilində: Qarşımızda dayanan yeni missiya

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