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    В Азербайджане орган предварительного расследования по уголовным делам сможет требовать от СМИ опровержения ложной информации

    Проект принят в Милли Меджлисе путем голосования

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане орган предварительного расследования по уголовным делам сможет требовать от средств массовой информации опровержения ложной информации.

    Как сообщает Report, Милли Меджлис в связи с этим внес поправки в закон "О средствах массовой информации".

    Согласно новым поправкам, при предоставлении в  средствах массовой информации несоответствующей действительности или искаженной информации относительно сути и результатов предварительного расследования по уголовным делам, орган, осуществляющий процессуальное руководство предварительного расследования или проводящий предварительное расследование, имеет право обратиться с требованием об опровержении или исправлении данной информации.

    Поправки предусматривают повышение ответственности СМИ относительно распространения информации по уголовным делам, опровержение  несоответствующей действительности или искаженной информации и исправление данной информации. 

    Проект принят в Милли Меджлисе путем голосования.

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