В Азербайджане орган предварительного расследования по уголовным делам сможет требовать от СМИ опровержения ложной информации

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане орган предварительного расследования по уголовным делам сможет требовать от средств массовой информации опровержения ложной информации.

Как сообщает Report, Милли Меджлис в связи с этим внес поправки в закон "О средствах массовой информации".

Согласно новым поправкам, при предоставлении в средствах массовой информации несоответствующей действительности или искаженной информации относительно сути и результатов предварительного расследования по уголовным делам, орган, осуществляющий процессуальное руководство предварительного расследования или проводящий предварительное расследование, имеет право обратиться с требованием об опровержении или исправлении данной информации.

Поправки предусматривают повышение ответственности СМИ относительно распространения информации по уголовным делам, опровержение несоответствующей действительности или искаженной информации и исправление данной информации.

Проект принят в Милли Меджлисе путем голосования.