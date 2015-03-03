​Омбудсмен: Возможности СМИ не всегда используются на должном уровне

"Несмотря на широкие возможности, созданные в сфере свободы СМИ, суть и содержание инфоромации не удовлетворяет потребности общества в нужной и объективной информации"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Каждый уважающий права человека журналист должен объективно комментировать и анализировать события, происходящие в обществе, доносить до читателей беспристрастную и правдивую информацию. Следует отметить, что возможности СМИ не всегда используются на нужном уровне, и, несмотря на широкие возможности, созданные в сфере свободы СМИ, суть и содержание информации не удовлетворяет потребности общества в нужной и объективной информации". Как сообщает Report, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в докладе за 2014 год.

В отчете сказано, что вызывающая у людей пессимизм и безнадежность, порою непрофессионально подготовленная информация, оказывая влияние на их сознание и мышление, становится причиной незаконного поведения, психологических нарушений, трагедий, безнравственных действий и других отрицательных явлений: "Естественно, существует потребность в информации о происходящих событиях. Однако эти сведения не должны оставлять в тени положительные события в обществе, информация не должна быть односторонней".

В докладе сказано, что учитывая большое влияние, которое оказывает информация на общество, и оперативность получения ее посредством интернета, растет ответственность, которую несут представители прессы, общественные деятели, интеллигенция за ее последствия: "Сохранение чести, достоинства и делового имиджа, уважение к свободе мысли и слова, создание надлежащих условий для здоровой и основательной критики являются главными задачами любого демократического общества. Является недопустимым распространение непроверенной, неточной информации, в том числе оскорбительного, клеветнического характера, в то же время необходимо следовать требованиям профессиональной этики. Таким образом, журналисты должны соблюдать требования законодательства, не должны вмешиваться в личную и семейную жизнь граждан, наносить ущерб их деловому имиджу, допускать распространение информации личного характера без согласия гражданина, в том числе, информации, не соответствующей действительности. Наряду с этим, журналисты должны постоянно повышать свой профессиональный уровень, стараться доносить до общества точную, беспристрастную информацию".