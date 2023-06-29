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Омбудсмен призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV

Омбудсмен призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV.
Медиа
29 июня 2023 г. 17:46
Омбудсмен призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV.

Как сообщает Report, об этом омбудсмен написала в Twitter.

"Решительно осуждаем гнусное нападение на азербайджанских журналистов во Франции. Мы призываем государственные органы Франции принять срочные меры по привлечению преступников к уголовной ответственности", - написала омбудсмен.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s ombudsperson calls on France to take immediate action over attack on AzTV employees
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva Fransanı AzTV əməkdaşlarına hücuma görə təcili tədbirlər görməyə çağırıb

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