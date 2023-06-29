Омбудсмен призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV.

Как сообщает Report, об этом омбудсмен написала в Twitter.

"Решительно осуждаем гнусное нападение на азербайджанских журналистов во Франции. Мы призываем государственные органы Франции принять срочные меры по привлечению преступников к уголовной ответственности", - написала омбудсмен.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.