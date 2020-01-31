Окончившим медиа-школу Report журналистам вручены сертификаты

Завершена программа обучения очередной группы журналистов медиа-школы Report, функционирующей при Информационном агентстве Report.

Семерым журналистам, готовившим новости, интервью, репортажи, исследования, изучавшим секреты журналистской профессии и встречавшимся с экспертами медиа, вручены сертификаты.

Координатор медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу сказал на встрече с участниками программы, что медиа-школа смогла полностью достичь поставленной цели: "В период обучения у нас были интересные встречи с международным экспертом по цифровому обществу и медиа Эмином Гусейнзаде, психологом Ханым Кямран, фотографом Эльчином Мурадом, писателем Фахри Угурлу, известным российским ведущим и продюсером Сергеем Малоземовым, приехавшими из России двумя специалистами по инфографике Марией Поташовой и Наталией Тереховой. Выпускники медиа-школы справились с такими работами, как получение интервью, написание новостей, распознавание "фейковых" новостей, подготовка расследований и репортажей".

"Медиа-школа" Report начала деятельность в июне 2018 года. целью "Медиа-школы" является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привитие молодым журналистам современных трендов мировой журналистики, выявить потенциал имеющих интерес к журналистике и желающих работать в данной сфере, обеспечить увеличение практических знаний и навыков по профессии.

За это время было несколько выпусков Медиа-школы. Успешно завершившим Медиа-школу Report выпускникам были вручены сертификаты.