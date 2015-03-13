​Обнародованы сайты, языковая картина которых на высоком уровне

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы сайты, языковая картина которых по результатам мониторингов на высоком уровне.

Это сайты report.az, trend.az, apa.az. Об этом Report сообщила пресс-секретарь Института языкознания имени Насими НАНА Тарана Шукюрлю.

Выступивший на пресс-конференции заведующий мониторинговым отделом института Гулу Магеррамли сказал, что привлеченные к мониторингу сайты разделены на 3 группы: "В I группу включены сайты, языковая картина которых на высоком уровне, во II - сайты, языковая картина которых на среднем уровне, а в III группу - сайты, языковая картина которых оставляет желать лучшего".

Языковая картина вошедших в I группу сайтов отличается от остальных. Результаты мониторингов, проведенных на основе материалов, вошедших в данную группу сайтов, показали, что эти СМИ с особой чуткостью отнеслись к языковому вопросу".

Мониторинги сайтов продолжались 4 месяца. В целом, к мониторингу было привлечено около 15-ти сайтов.