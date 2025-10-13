Обнародовано жанровое распределение программ общереспубликанских телевещателей

Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Аудиовизуального совета подготовил содержательно-жанровую статистику телепрограмм, транслировавшихся на общереспубликанских телеканалах в июле, августе и сентябре 2025 года

Как передает Report, об этом сообщил Аудиовизуальный совет.

Согласно данным, за этот период 21,8% эфира заняли информационно-аналитические программы, 17,2% - музыкальные и развлекательные, 15,9% - спортивные программы. Художественные фильмы и сериалы составили 15,2% эфирного времени, рекламные материалы - 10,0%, культурно-просветительские передачи - 8,1%, анонсы и объявления - 3,6%, документальные фильмы и материалы - 3,3%, социальные программы - 2,3%.

Социальные ролики заняли 1,4% эфира, детские программы и мультфильмы - 1,2%.

С подробной статистикой по каждому телеканалу можно ознакомиться в прилагаемых фотослайдах.