Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Обнародовано жанровое распределение программ общереспубликанских телевещателей

    Медиа
    • 13 октября, 2025
    • 14:07
    Обнародовано жанровое распределение программ общереспубликанских телевещателей

    Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Аудиовизуального совета подготовил содержательно-жанровую статистику телепрограмм, транслировавшихся на общереспубликанских телеканалах в июле, августе и сентябре 2025 года

    Как передает Report, об этом сообщил Аудиовизуальный совет.

    Согласно данным, за этот период 21,8% эфира заняли информационно-аналитические программы, 17,2% - музыкальные и развлекательные, 15,9% - спортивные программы. Художественные фильмы и сериалы составили 15,2% эфирного времени, рекламные материалы - 10,0%, культурно-просветительские передачи - 8,1%, анонсы и объявления - 3,6%, документальные фильмы и материалы - 3,3%, социальные программы - 2,3%.

    Социальные ролики заняли 1,4% эфира, детские программы и мультфильмы - 1,2%.

    С подробной статистикой по каждому телеканалу можно ознакомиться в прилагаемых фотослайдах.

    Аудиовизуальный совет общереспубликанские телевещатели жанровое распределение
    Фото
    Ümumölkə televiziya yayımçılarının proqramlarının janr bölgüsü açıqlanıb

    Последние новости

    14:49

    ЕС значительно облегчает импорт ряда продукции АПК из Украины

    АПК
    14:47

    Президент Индонезии впервые посетит Израиль

    Другие страны
    14:46
    Фото

    В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья

    Экология
    14:38

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за посредничество в Авраамских соглашениях

    Другие страны
    14:35

    Нетаньяху: Трамп - самый близкий друг Израиля среди всех некогда бывших президентов США

    Другие страны
    14:35

    TƏBİB: С 8 октября от гриппа вакцинировались свыше 700 человек

    Здоровье
    14:34

    В отчеты ПА НАТО включены положения, связанные с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:33

    Президент Ильхам Алиев участвует в Саммите мира на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:29
    Видео

    При столкновении двух поездов в Словакии пострадали почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей