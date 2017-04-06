Обладающий орденом "Шохрат" ветеран-журналист посетил Совет прессы

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Заслуженный журналист, обладающий орденом "Шохрат" Али Илдырымоглу побывал в Совете прессы (СП) и вручил СП свой новый 12-томник избранных сочинений.

Как сообщили Report в СП, приветствовав 90-летнего ветерана-журналиста, председатель СП, депутат Афлатун Амашев заявил, что возглавляемая им структура высоко ценит труд людей, посвятивших жизнь журналистике. По словам А.Амашева, с этой целью в составе СП создан Меджлис пожилых журналистов.

Председатель СП подчеркнул, что пожилые журналисты являются важным источником опыта для молодых представителей этой специальности.

Отметим, что Мемишов Али Илдырым оглу родился 17 ноября 1927 года в Губадлинском районе. С января 1955 года по конец 1991 года он проработал спецкорреспондентом "Xalq qəzeti" (в то время газета "Коммунист"). Затем он работал на той же должности в газете "Həyat".

Али Илдырымоглу является автором многих романов.

В 1988 году он был удостоен звания "Заслуженный журналист". За заслуги в развитии тюркской литературы ветеран-журналист был удостоен международной премии. Указом президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2007 года, за заслуги в развитии азербайджанской литературы и журналистики Али Илдырымоглу был награжден орденом "Шохрат".