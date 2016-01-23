НСТР временно отменил решение, трансляция программы Hesabat возобновлена

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) временно отменил решение о приостановке трансляции программы Hesabat на телеканале ANS.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель НСТР Нушираван Магеррамли на проведенной 23 января пресс-конференции.

Он отметил, что они приостановили действие принятого в отношении телеканала ANS решения: "Мы учли искреннюю позицию руководства канала и позволили возобновить трансляцию программы Hesabat".