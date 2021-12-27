НСТР: В эфире государственных телеканалов выявлены недостатки

В ходе мониторинга эфиров вещателей, финансируемых из государственного бюджета, были выявлены некоторые недостатки.

В ходе мониторинга эфиров вещателей, финансируемых из государственного бюджета, были выявлены некоторые недостатки.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) за 2021 год.

В отделе экспертизы, программирования и аналитики Аппарата НСТР в течение года осуществлялся регулярный мониторинг действующих на территории страны общереспубликанских телерадиовещателей.

Согласно статье 32.0.10 закона ”О телевидении и радиовещании", государственные и общественные телерадиовещатели должны выделять на просветительские передачи, показ роликов социальной рекламы о профилактике ВИЧ не менее 20 минут в месяц и обеспечить вещание этих передач в более удобное время. В ходе мониторингов было выявлено, что вещатели не полностью соблюдают данное требование закона.