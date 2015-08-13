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    НСТР проводит мониторинг повторно транслируемых программ

    Наблюдается устранение нарушений закона, допущенных в программах

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Национальный совет телевидения и радио (НСТР) продолжает мониторинг, транслируемых на азербайджанских телевизионных каналах программ. 

    Как сообщил Report руководитель отдела мониторинга НСТР Таваккуль Дадашов, в настоящее время основное внимание уделяется повторно транслируемым шоу и юмористическим программам. Так, проверяется факт устранения нарушений закона, допущенных когда-то в этих программах: "На сегодняшний день наблюдается устранение нарушений закона, допущенных в программах. Мониторинги продолжаются".

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