НСТР проводит мониторинг повторно транслируемых программ

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Национальный совет телевидения и радио (НСТР) продолжает мониторинг, транслируемых на азербайджанских телевизионных каналах программ.

Как сообщил Report руководитель отдела мониторинга НСТР Таваккуль Дадашов, в настоящее время основное внимание уделяется повторно транслируемым шоу и юмористическим программам. Так, проверяется факт устранения нарушений закона, допущенных когда-то в этих программах: "На сегодняшний день наблюдается устранение нарушений закона, допущенных в программах. Мониторинги продолжаются".