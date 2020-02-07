​НСТР отменил решение в связи с эротикой и жестокостью

Состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Об этом Report сообщили в совете.

На заседании обсудили поправки к закону "О телерадиовещании" в связи с принятием закона "О защите детей от вредной информации".

Согласно последним поправкам в статью 33-ю закона "О телерадиовещании", в связи с потерей юридической силы "Специальных правил по программам, транслирующимся без кодировки, которые могут нанести физический, интеллектуальный и моральный вред несовершеннолетним, также отражающие эротику и жестокость", принятого НСТР 10 апреля 2015 года, решение советом было отменено.

На заседании также приняли решение об оформлении лицензии, выделенной советом 18 марта 2016 года на кабельное вещание ООО TV Texservis и выделенных ООО TV Texservis эфирных частот на имя его юридического наследника ООО ATV Plus в связи с объединением ООО TV Texservis и ООО ATV Plus.