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НСТР: На государственных каналах обнаружены некоторые недочеты

НСТР: На государственных каналах обнаружены некоторые недочеты В прошлом году во время просмотра эфира вещателей, финансируемых из госбюджета, были обнаружены некоторые недочеты.
Медиа
18 января 2021 г. 15:31
НСТР: На государственных каналах обнаружены некоторые недочеты
Report
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В прошлом году во время просмотра эфира вещателей, финансируемых из госбюджета, были обнаружены некоторые недочеты.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию на 2020 год.

Отмечается, что согласно статье 32.0.10. закона "О телерадиовещании", государственные и общественные телерадиовещатели должны выделять не менее 20 минут эфирного времени в месяц для показа просветительских передач, социальных рекламных роликов о профилактике заражения вирусом иммунодефицита человека и обеспечено вещание этих передач в более выгодное время.

Во время мониторингов было установлено, что вещатели не в полной мере следуют этому требованию закона.

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Версия на азербайджанском языке MTRŞ: Dövlət kanallarında bəzi çatışmazlıq aşkarlanıb

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