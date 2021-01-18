НСТР: На государственных каналах обнаружены некоторые недочеты

В прошлом году во время просмотра эфира вещателей, финансируемых из госбюджета, были обнаружены некоторые недочеты.

В прошлом году во время просмотра эфира вещателей, финансируемых из госбюджета, были обнаружены некоторые недочеты.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телерадиовещанию на 2020 год.

Отмечается, что согласно статье 32.0.10. закона "О телерадиовещании", государственные и общественные телерадиовещатели должны выделять не менее 20 минут эфирного времени в месяц для показа просветительских передач, социальных рекламных роликов о профилактике заражения вирусом иммунодефицита человека и обеспечено вещание этих передач в более выгодное время.

Во время мониторингов было установлено, что вещатели не в полной мере следуют этому требованию закона.