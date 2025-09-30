Нозима Муратова: Цифровая трансформация приносит как вызовы, так и возможности

Совместные проекты Узбекистана и Азербайджана, включая медиалаборатории, академический обмен и программы для студентов и молодых исследователей, могут стать примером регионального сотрудничества с глобальным значением.

Как передает Report, об этом заявила проректор по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова на II Азербайджано-Узбекском медиафоруме.

По ее словам, цифровые технологии изменили способ потребления новостей и общения в обществе. Сегодня журналистика не только информирует, но и формирует доверие, способствует социальному развитию и устойчивости общества.

"Академические исследования помогают понять эти процессы и давать практические рекомендации для редакций, регуляторов и общества. Такие исследования эффективны только через сотрудничество. ", - сказала она.

Муратова подчеркнула, что цифровая трансформация приносит как вызовы, так и возможности. Главная задача - объединить усилия университетов, исследовательских центров, медиаорганизаций и международных партнеров для подготовки нового поколения профессионалов, которые станут компетентными журналистами и ответственными гражданами цифрового общества.

"Этот форум станет платформой для новых идей и инициатив, которые усилят сотрудничество наших стран и внесут вклад в развитие глобальной медиасферы", - заключила она.