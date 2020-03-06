Медиа-эксперт: Новость об освобождении Карабаха затмит любую другую

Доктор философии по филологии, медиа-эксперт Алмаз Махмуд стала гостем "Медиа-школы" Информационного агентства Report.

На встрече со студентами медиа-школы Алмаз Махмуд рассказала о тонкостях журналистской профессии: "Трудно заранее понять, кто станет хорошим, а кто плохим журналистом. Если все сидящие здесь пойдут снимать один и то же сюжет, не думайте, что самый опытный подготовит лучший материал. Вы можете подготовить самый лучший сюжет. У кого сильна способность к наблюдению, тот увидит главную тему. Кто лучше чувствует новостную нагрузку, тот журналист завоюет аудиторию".

Медиа-эксперт подчеркнула о необходимости уточнения самого важного при распространении новостей: "Раньше существовало мнение, что везде в мире новость имеет одинаковый стандарт. Это однозначно неверная мысль. Новость, важная для одного общества, не важна для другого. Если в Азербайджане пятеро мужчин собираются разделать корову, это не так уж и интересно, однако если пять индусов порежут корову, то это уже новость, потому что в Индии корова – священное животное. Важная для мира новость о терроре для нас может не иметь значения, потому что новость об освобождении Карабаха затмит ее".

"Медиа-школа" Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью "Медиа-школы" является подготовить профессиональные кадры в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов.

За этот период состоялось несколько выпусков, успешно окончившим "Медиа-школу" Report выпускникам были вручены сертификаты.