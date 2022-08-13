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Названы причины, по которым иностранным журналистам могут отказать в аккредитации в Азербайджане

Названы причины, по которым иностранным журналистам могут отказать в аккредитации в Азербайджане Названы причины, по которым в Азербайджане будет отказано в аккредитации представителей иностранных СМИ.
Медиа
13 августа 2022 г. 11:22
Названы причины, по которым иностранным журналистам могут отказать в аккредитации в Азербайджане

Названы причины, по которым в Азербайджане будет отказано в аккредитации представителей иностранных СМИ.

Как сообщает Report, согласно утвержденным Коллегией Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) "Правилам аккредитации представителей иностранных средств массовой информации в Азербайджане", в аккредитации будет отказано в случае подачи неполного пакета документов, предоставления ложных или недостоверных сведений.

Кроме того, в разрешении на осуществление деятельности иностранному журналисту в Азербайджане будет отказано при въезде на территорию страны без соблюдения требований законодательства, или при наличии информации о незаконном въезде представителя иностранного СМИ в Азербайджан когда-либо ранее.

В аккредитации будет также отказано, если выяснится, что деятельность представителя иностранного СМИ направлена против территориальной целостности, независимости, интересов и суверенитета Азербайджана.

Представители иностранных СМИ лично получают аккредитационную карточку в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Аккредитационная карточка не может быть передана другому лицу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xarici jurnalistlərin akkreditasiyasından hansı hallarda imtina olunacağı açıqlanıb - SİYAHI

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