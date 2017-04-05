Названы кандидаты в членство Вещательного совета ОТВ - СПИСОК

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В парламентском комитете по вопросам культуры рассмотрен вопрос о назначении лиц, кандидатура которых была выдвинута в членство Вещательного совета Общественной телерадиокомпании (ОТВ).

Как сообщает Report, по словам председателя комитета Рафаэля Гусейнова, кандидатами являются председатель Сети свободы слова Средней Азии и Южного Кавказа (CASCFEN), член Правления Совета прессы Азер Хасрет, председатель Демократической лиги журналистов Ядигяр Мамедли, директор Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Мухтар Иманов, руководитель аппарата Конфедерации профсоюзов Азербайджана Гасан Джафаров и заместитель заведующего отделом организационных вопросов и информации Конфедерации профсоюзов Азербайджана Али Джафаров.

Он заявил, что эти люди достаточно активны в обществе.

Вопрос рекомендован к обсуждению на заседании Милли Меджлиса.